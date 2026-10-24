Жителя Башкирии будут судить за мошенничество при покупке машины по госпрограмме

В феврале 2024 года мужчина представил в автосалон поддельную справку о том, что работает водителем в районной больнице. На основании данного документа он получил льготное автокредитование. В результате мошеннических действий были похищены деньги в размере 320 тысяч рублей.

Поначалу мужчине было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», но суд первой инстанции переквалифицировал действия на статью «Использование заведомо подложного документа» и прекратил производство по уголовному делу. Гособвинитель счел такое решение незаконным и обжаловал его.

Верховный суд республики согласился с позицией прокуратуры, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции.

Артур СМОЛОВ