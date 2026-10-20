Александр Шельдяев: Нужно убрать лишние сложности и сделать людям удобно

«Сама льгота есть, но воспользоваться ею через приложение «РЖД Пассажирам» региональные льготники пока не могут, — пояснил глава правительства. — Так быть не должно».

Александр Шельдяев отметил, что пригородными поездами в Башкирии ежегодно пользуются более 5,6 млн пассажиров.

«Свыше 560 тысяч из них имеют региональные льготы. Для девяти категорий граждан, включая ветеранов труда и пенсионеров по старости, предусмотрена скидка 50% с апреля по октябрь. Школьники и студенты очной формы обучения тоже могут ездить за полцены», написал и.о. премьера.

По словам Александра Шельдяева, он пручил Минтрансу республики вместе с пригородной пассажирской компанией ускорить работу с РЖД и Социальным фондом по заключению соглашения, которое позволит подтверждать льготы через приложение.

«Планируем до 20 ноября заключить соглашение», подчеркнул он.

Кроме того, Шельдяев указал на то, что продаются билеты без указания места на маршруте Уфа — Оренбург.

«Скажу, что тут все зависит от состава. В будни на «Орлан» билеты продаются с местами, а в выходные на более вместительный «Финист» — без них. Направление очень популярное, желающих много, особенно в сезон. Будем прорабатывать и этот вопрос, нужно убрать лишние сложности и сделать людям удобно», пообщеал Александр Шельдяев.

Фото: соцсети Александра Шельдяева.