В Башкирии назвали «адреса» гаишных проверок

Сегодня утром сотрудники ГАИ проводят проверки: на 1307 км автодороги М-5 «Урал», на 125 и 218 км автодороги Уфа — Оренбург, на 103 км автодороги Уфа — Бирск —Янаул, на 204 км автодороги Уфа — Белорецк, на втором и 101 км автодороги Р240, (подъезд к М12 «Восток»).

«Особое внимание уделено нетрезвому вождению и перевозке детей-пассажиров. Водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки», — сказал Владимир Севастьянов.