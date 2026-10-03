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Транспорт
3 Октября , 06:07

В Башкирии назвали «адреса» гаишных проверок

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о массовых проверках водителей и назвал участки трасс, где проходят проверки водителей.

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В Башкирии назвали «адреса» гаишных проверокВ Башкирии назвали «адреса» гаишных проверок
В Башкирии назвали «адреса» гаишных проверок

Сегодня утром сотрудники ГАИ проводят проверки: на 1307 км автодороги М-5 «Урал», на 125 и 218 км автодороги Уфа — Оренбург, на 103 км автодороги Уфа — Бирск —Янаул, на 204 км автодороги Уфа — Белорецк, на втором и 101 км автодороги Р240, (подъезд к М12 «Восток»).

«Особое внимание уделено нетрезвому вождению и перевозке детей-пассажиров. Водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки», — сказал Владимир Севастьянов.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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