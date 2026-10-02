В Башкирии ограничили движение автотранспорта

Временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара Уфа – Челябинск км 1480+000 – км 1548+651 введено во избежание скопления автомобилей из-за неблагоприятных погодных условий.

О времени снятия ограничения информация будет сообщена дополнительно.

Иллюстрация пресс-службы МЧС по РБ.