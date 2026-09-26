Вынесен приговор виновнику массового ДТП в Уфе с тремя погибшими

В октябре прошлого года на перекрестке улицы Чудской и Уфимского шоссе водитель самосвала «Шакман» протаранил двенадцать машин, в результате чего три человека погибли и один получил тяжкий вред здоровью.

В последующем было установлено, что у виновника ДТП отсутствовали права, у самосвала была неисправна тормозная система и превышена допустимая масса перевозимого груза. Кроме того, сама перевозка осуществлялась незаконно.

Суд приговорил водителя к девяти годам колонии-поселения с лишением прав на три года.