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26 Сентября , 07:45

Вынесен приговор виновнику массового ДТП в Уфе с тремя погибшими

Октябрьский районный суд столицы дал свой вердикт в отношении 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Вынесен приговор виновнику массового ДТП в Уфе с тремя погибшимиВынесен приговор виновнику массового ДТП в Уфе с тремя погибшими
Вынесен приговор виновнику массового ДТП в Уфе с тремя погибшими

В октябре прошлого года на перекрестке улицы Чудской и Уфимского шоссе водитель самосвала «Шакман» протаранил двенадцать машин, в результате чего три человека погибли и один получил тяжкий вред здоровью.

В последующем было установлено, что у виновника ДТП отсутствовали права, у самосвала была неисправна тормозная система и превышена допустимая масса перевозимого груза. Кроме того, сама перевозка осуществлялась незаконно.

Суд приговорил водителя к девяти годам колонии-поселения с лишением прав на три года.

Автор:Артур СМОЛОВ
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