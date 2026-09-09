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Транспорт
9 Сентября , 05:18

В Уфе полностью перекроют улицу Театральную

Меры приняты в связи с подготовкой и проведением фестиваля в рамках Уфимского международного марафона, сообщили в администрации города.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.
Фото:Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Движение транспорта по улице Театральной будет закрыто полностью на всем ее протяжении.

Ограничения будут действовать с 19.00 10 сентября до 20.00 14 сентября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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