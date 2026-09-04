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Транспорт
4 Сентября , 10:21

В Уфе платные парковки принесли мэрии 100 миллионов рублей

Проект по введению платных парковок стартовал в городе в июне прошлого года, сообщили в администрации столицы.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

В мае нынешнего года зону платных парковок расширили. Сейчас в городе 3 394 парковочных места, из которых 350 — для инвалидов.

За время работы платных парковок дорожный фонд Уфы пополнился более чем на 100 млн рублей. Из них 75,9 млн рублей жители внесли за оплату стоянки, 25,3 млн рублей составили штрафы. Авансовые платежи на данный момент составляют около 8 млн рублей.

Средства от платных парковок направляются на строительство и ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, включая приобретение новых троллейбусов, уточнили в мэрии.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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