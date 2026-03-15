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Транспорт
15 Марта , 06:21

В Башкирии с 19 по 23 марта будут ходить дополнительные пригородные поезда

Об изменениях сообщает пресс-служба минтранса РБ.

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В Башкирии с 19 по 23 марта будут ходить дополнительные пригородные поездаВ Башкирии с 19 по 23 марта будут ходить дополнительные пригородные поезда
В Башкирии с 19 по 23 марта будут ходить дополнительные пригородные поезда

В праздничные дни Ураза-байрам в регионе будут ходить дополнительные пригородные поезда:

19 марта назначаются поезда:
№ 6424 Дема (18.12) — Усть-Катав (22.11);
№ 6415 Тавтиманово (14.16) — Дема (15.36).

20 марта:
№ 6423 Усть-Катав (05.51) — Дема (09.58).

20, 21 и 22 марта:
№ 6422/7160/7158 Дема (13.25) — Усть-Катав (17.26) — Челябинск (23.05);
№ 6438/6440 Дема (18.12) — Мурсалимкино (22.53).

21, 22 и 23 марта:
№ 7437/6437 Мурсалимкино (05.13) — Дема (09.58);
№ 7157/7159/7161 Челябинск (06.04) — Усть-Катав (11.44) — Дема (15.36).

Автор:Артур СМОЛОВ
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