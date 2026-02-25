В Башкирии темой номер один стала очистка дорог от снега

За прошедшую неделю ЦУР зафиксировал 6 347 обращений — на 136 больше, чем за предыдущую.

Наибольшее количество жалоб поступило по дорогам — 1 586, они касаются в основном очистки проезжих частей и тротуаров от снега, а также ремонта дорог. Наибольшее количество обращений поступило из Уфы, Белорецкого района, Нефтекамска, Туймазинского и Белебеевского районов.

1 128 сообщений касалось ЖКХ. Речь идет о качестве отопления, уборке снега с крыш, отсутствии воды, плате за услуги. Много обращений пришло из Уфы, Стерлитамака, Калтасинского и Белорецкого районов.

Также жители поднимали темы благоустройства, очистки дворов от снега, освещения и парковок. Кроме того, в топ-10 вошли здравоохранение, транспорт, соцобслуживание, безопасность, военная служба и обращение с ТКО.

— Эффективность обратной связи надо повышать. Проблем стало больше, люди жалуются. Ситуацию надо исправлять, особенно на местах, в муниципалитетах, — подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров.

Руководителям ведомств поручено усилить контроль за очисткой дорог и дворов.