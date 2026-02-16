0 °С
16 Февраля , 09:17

На дорогах Башкирии сняты все ограничения

Временные ограничения вводились вчера, 15 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

С восьми часов утра 16 февраля сняты все ограничения на дорогах региона. Проезд открыт для всех видов транспорта.

Фото пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС

Автор: Артур СМОЛОВ
