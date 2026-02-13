0 °С
13 Февраля , 23:51

В Башкирии не пропускают транспорт на автодороге Нефтекамск — Янаул

Участок трассы Нефтекамск — Янаул закрыт из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГАИ республики.

С 0 по 49 километр ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта.

Ограничения будут сохраняться до 9 часов утра 14 февраля.

В ГАИ порекомендовали водителям не выезжать до улучшения погодных условий.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
