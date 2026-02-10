В Башкирии на железнодорожных станциях обновили терминалы самообслуживания

Только с начала года установили 14 терминалов на станциях Аксаково, Давлеканово, Кумертау, Раевка, Спортивная, Чишмы, Шингак-Куль, Пенза-1. Таким образом, общее число терминалов достигло 29 единиц.

На магистрали пояснили, что новое оборудование работает на отечественном программном обеспечении, оно позволяет ускорить приобретение билетов, а также снизить риски нарушения информационной безопасности. В новых терминалах, а также в билетных кассах предусмотрены функции оформления и оплаты проезда с помощью биометрических данных (FaceID) и с использованием сервиса системы быстрых платежей (СБП).

Напомним, в августе 2024 года минтранс республики уведомлял, что на Куйбышевской железной дороге билеты на пригородные поезда можно приобрести через чат-бот в Telegram. После того, как из магазина приложений AppStore был удален сервис «РЖД Пассажирам» на магистрали достаточно быстро нашли ему замену.