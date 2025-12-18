-18 °С
18 Декабря , 11:49

В Уфе на линию вышли новогодние трамваи

На предприятии «Уфимский городской электротранспорт» стартовал конкурс на лучшее оформление салона трамвая и троллейбуса «Новогоднее волшебство», сообщили в администрации столицы.

В конкурсе принимают участие около двадцати экипажей в составе водителя и кондуктора. Они украшают салон трамвая или троллейбуса по своему разумению и на собственные средства. Победитель получит денежный приз.

— Люди заходят в вагон и улыбаются, это их радует. Для того и задуман конкурс. Приятно видеть, как у пассажиров улучшается настроение, особенно рады дети. Все это дарит людям позитивный настрой, — отмечает одна из участниц конкурса водитель трамвая депо № 1 имени Зорина Гузелия Шагиахметова.

По задумке, ее трамвай будет поделен на тематические секции для детей и взрослых. Там появятся фотозона, светящиеся гирлянды, мишура, а также наряженная елочка. 31 декабря в салоне будет играть новогодняя музыка.

Празднично оформленный электротранспорт будет курсировать по разным маршрутам, так что возможность проехать в таком вагоне есть у каждого уфимца.

Итоги конкурса будут подведены 26 декабря.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
