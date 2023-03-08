Из-за метели и снегопада закрыты участки двух трасс в Башкирии

С 20.00 временные ограничения движения введены для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург со 146 по 272 километр на территории Башкирии. Ориентировочное время окончания ограничений – 23.15 8 марта.

Такая же мера введена на участке автодороги регионального значения Уфа - Инзер-Белорецк (км 67+000 - км 205+000). Ориентировочно дорога будет закрыта до 9.00 9 марта.

Напомним, ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий.

Фото из открытых источников.