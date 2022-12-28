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Транспорт
28 Декабря , 11:29

«Башавтотранс» сообщил, какие маршруты будут ходить в новогоднюю ночь в Уфе

Работа автобусов продлена до 2.00 1 января, интервал составит 20 - 30 минут, сообщает госперевозчик.

«Башавтотранс» сообщил, какие маршруты будут ходить в новогоднюю ночь в Уфе
«Башавтотранс» сообщил, какие маршруты будут ходить в новогоднюю ночь в Уфе

В новогоднюю ночь уфимцы смогут добраться до нужного места на автобусах семи маршрутов: № 69 «Микрорайон Белореченский – ДК УМПО», № 226 «Уфимский ДОК – СТЦ «Мега», № 75 «Амстар» — ТСК «Пушкинский», № 6 «ОК «Сипайловский» — ТСК «Пушкинский», № 74 «Уфимский ДОК – улица Дзержинского», №№ 51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика» и № 39 «ОК «Сипайловский» — ТСК «Пушкинский».

Утром 1 и 2 января рейсы на ряде маршрутов выполняться не будут. Информацию можно получить круглосуточно по номеру горячей линии 8 (347)262-66-62.

С 3 по 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

Фото: «Башавтотранс».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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