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24 Октября , 10:39

Башкирия входит в тройку лидеров федерального рейтинга «дронификации»

Об этом на заседании Координационного совета минпромторга России, прошедшем в Санкт-Петербурге, сообщил во время доклада исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

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пресс-служба минпромторга Россиипресс-служба минпромторга России
Фото:пресс-служба минпромторга России

Вхождение региона в тройку лидеров по «дронификации» подтверждает статус одного из центров компетенций по беспилотной авиации, отметил Александр Шельдяев. В Башкирии внедрен полный комплекс решений от подготовки кадров до производства аппаратов и комплектующих. Кроме того, здесь есть несколько производителей двигателей для БПЛА, а также осваивается производство высокоскоростных двигателей для дронов-перехватчиков.

На базе технологий искусственного интеллекта развиваются системы автономной навигации и помехозащищенной связи.

Используются беспилотники и в гражданской сфере для контроля инфраструктуры, аэрофотосъемки, картографировании и кадастровом надзоре, мониторга состояния линий электропередач.

В рамках федерального проекта ведется разработка агродронов, дронов с применением магнитометрии, тяжелых беспилотных судов вертолетного типа. Отдельное направление — это отечественные комплектующие: литий-ионные аккумуляторы, двигатели внутреннего сгорания, многофазные электродвигатели, программно-аппаратные комплексы.

Артур СМОЛОВ

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