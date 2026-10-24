Башкирия входит в тройку лидеров федерального рейтинга «дронификации»

Вхождение региона в тройку лидеров по «дронификации» подтверждает статус одного из центров компетенций по беспилотной авиации, отметил Александр Шельдяев. В Башкирии внедрен полный комплекс решений от подготовки кадров до производства аппаратов и комплектующих. Кроме того, здесь есть несколько производителей двигателей для БПЛА, а также осваивается производство высокоскоростных двигателей для дронов-перехватчиков.

На базе технологий искусственного интеллекта развиваются системы автономной навигации и помехозащищенной связи.

Используются беспилотники и в гражданской сфере для контроля инфраструктуры, аэрофотосъемки, картографировании и кадастровом надзоре, мониторга состояния линий электропередач.

В рамках федерального проекта ведется разработка агродронов, дронов с применением магнитометрии, тяжелых беспилотных судов вертолетного типа. Отдельное направление — это отечественные комплектующие: литий-ионные аккумуляторы, двигатели внутреннего сгорания, многофазные электродвигатели, программно-аппаратные комплексы.

Артур СМОЛОВ