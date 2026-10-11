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11 Октября , 04:26

В Башкирии «умные сети» масштабируют на всю республику

В рамках проекта «Smart grid 2.0» в пригородах Уфы продолжается установка комплексного интеллектуального электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

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В Башкирии «умные сети» масштабируют на всю республикуВ Башкирии «умные сети» масштабируют на всю республику
В Башкирии «умные сети» масштабируют на всю республику

На сегодня на территории Новоуфимского РЭС выполнено уже около 85 процентов работ. Окончание установки элементов Smart grid на линиях электропередачи 6-10 кВ в пилотном районе планируется в ноябре, а завершение проекта в целом — до конца 2027 года.

Монтаж «умного оборудования» является одним из трех направлений реализации проекта. Одновременно сетевики внедряют инновационные технологии в оперативно-диспетчерское управление и учет потребления электроэнергии. Все это позволит создать цифровой двойник энергорайона с элементами автономного управления и предиктивной аналитики сначала в пригородах Уфы, а затем и на всей территории республики.

По завершении проекта аварийность и коммерческие потери в распределительных сетях снизятся на четверть, а плановые отключения электроснабжения – на 15 процентов.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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