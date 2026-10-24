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Спорт
24 Октября , 07:16

Опыт Башкирии в развитии адаптивного спорта отметили на международном форуме

В ходе форума «Россия — спортивная держава» опыт региона в развитии адаптивного спорта для ветеранов СВО отметили 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова и директор департамента физкультуры и массового спорта минспорта России Максим Уразов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

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Олег ЯРОВИКОВ, пресс-служба правительства РБОлег ЯРОВИКОВ, пресс-служба правительства РБ
Фото:Олег ЯРОВИКОВ, пресс-служба правительства РБ

Рима Баталова сообщила, что Башкортостан является одним из российских регионов с серьезным опытом развития паралимпийского движения. Адаптивный и паралимпийский спорт здесь начали развиваться еще в 1990-е годы, а сегодня насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов.

С 2023 года в регионе реализуется проект «Мужество». В текущем году по нему было проведено более 1200 физкультурно-массовых мероприятий с участием ветеранов СВО.

В сборную республики по тринадцати видам спорта вошли 63 ветерана СВО с инвалидностью, еще 18 проходят обучение в вузах, чтобы в дальнейшем работать тренерами и инструкторами.

Максим Уразов сообщил, что Башкирия интегрировала практику, когда механизм госзаказа открывает дополнительные возможности для расширения физкультурно-оздоровительных услуг и вовлечения в них людей. Тем самым региональный опыт может быть полезен другим субъектам России.

Артур СМОЛОВ

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