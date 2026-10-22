Делегация Башкирии начала свою работу на форуме «Россия — спортивная держава»

Деловая программа международного спортивного форума стартует сегодня, 22 октября. В рамках нее предусмотрен ряд рабочих встреч с руководством Министерства спорта России, а также участие в пленарном заседании, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Вчера по приглашению президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова делегация приняла участие в торжественной церемонии чествования лучших паралимпийцев России «Возвращение в жизнь».

— Для Башкирии тема адаптивного спорта очень близка, и мы постоянно работаем над ее развитием. Отмечу, сегодня адаптивной физической культурой и спортом у нас занимаются почти 47 тысяч человек, — отметил Руслан Хабибов. Он заявил, что Паралимпийский комитет всегда может рассчитывать на поддержку республики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.