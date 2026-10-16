В Уфе построят новую канатную дорогу и несколько трамплинов

Площадь территории составляет 37 гектаров. Это лесной массив от лайф-центра «Башкирия» до ипподрома «Акбузат». Проекты по освоению территории подготовит компания «Два сезона» на свои собственные средства.

Здесь планируется построить бугельную канатную скоростную дорогу и малые учебные трамплины. На территории также разместятся павильоны по прокату спортинвентаря, раздевалки, туалеты, гаражи для спецтехники, офис по проведению соревнований.

Будут смонтированы системы освещения горнолыжных трасс и оснежения склонов. Предусмотрена и парковка для автомобилей.