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16 Октября , 07:00

В Уфе построят новую канатную дорогу и несколько трамплинов

Постановление о разработке проектов планировки и межевания территории между улицей Менделеева и рекой Уфимкой подписал и.о. мэра столицы Рустам Шарипов.

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Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

Площадь территории составляет 37 гектаров. Это лесной массив от лайф-центра «Башкирия» до ипподрома «Акбузат». Проекты по освоению территории подготовит компания «Два сезона» на свои собственные средства.

Здесь планируется построить бугельную канатную скоростную дорогу и малые учебные трамплины. На территории также разместятся павильоны по прокату спортинвентаря, раздевалки, туалеты, гаражи для спецтехники, офис по проведению соревнований.

Будут смонтированы системы освещения горнолыжных трасс и оснежения склонов. Предусмотрена и парковка для автомобилей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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