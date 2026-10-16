Известные российские футболисты сыграют с командой Госcобрания Башкирии

Игра состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Нефтяник», сообщает пресс-служба Госсобрания. Матч стартует в 16 часов и будет посвящен новому сезону Школьной футбольной лиги и Дню Республики.

В команде РФС сыграют чемпион СССР 1984 года в составе ленинградского «Зенита» Дмитрий Баранник, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов, эксперт «Матч ТВ», бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин, чемпион мира по пляжному футболу 2021 года Борис Никоноров и другие известные футболисты.

Команду Госсобрания возглавит председатель Экспертного совета по спорту при парламенте республики Рустем Ахмадинуров. Также сыграют начальник УФСИН РБ Сергей Кудрявцев, замначальника отдела социального и образовательного законодательства Госсобрания Тимур Тухватуллин, замначальника правового отдела администрации главы РБ Рустем Хайдаров и другие.

Отмечается, что в Башкирии в проектах «Футбол в школе» и «Дошкольный футбол» участвуют 180 школ и 35 детских садов. Более 30 тысяч школьников занимаются футболом на уроках физкультуры.

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