«Уфа» в большинстве не смогла обыграть «Велес»

«Велес» с первых туров идет в лидерах турнира, а до приезда в Башкирию одержал три победы подряд. Понятно, что матч для хозяев ожидался непростой.

Тем приятнее для уфимских болельщиков стал боевой настрой футболистов. Причем впервые в сезоне «Уфа» начала игру фактически с тремя нападающими: Ортисом, Агеяном и Гонгадзе. Счет изменился уже на первых минутах: хозяева заработали штрафной после нарушения правил на Ортисе, а Гонгадзе прямым ударом в дальний угол ворот вогнал мяч в сетку.

К чести хозяев, они не стали закрываться, а продолжали активно поддавливать оборону соперника. Но и москвичи показывали класс, одна из их атак получила неприятное для хозяев продолжение. К выпаду «Велеса» не все уфимцы успели или захотели вернуться в свои зону, так что уже Беленову пришлось выручать команду. Он с трудом перевел мяч на угловой, при розыгрыше которого гости оказались расторопнее защитников «Уфы» и смогли подправить мяч в цель с близкого расстояния.

На 40-й минуте произошло еще одно важный эпизод – за вторую желтую карточку был удален с поля игрок «Велеса» Смирнов. Что во многом изменило характер матча и показало проблемы «Уфы».

Например, уфимцы чуть не оказались во втором тайме в роли отыгрывающихся. В своей штрафной Исаев задел мяч рукой, и судья немедленно назначил 11-метровый. И снова хозяев выручил Беленов, парировавший удар.

Все остальной время уфимцы провели в попытках атак. Но это оказалось не так просто. Например, раз за разом мяч после навесов Агеяна покидал пределы поля. А Якуев слишком часто стремился в одиночку обыграть всех соперников. Уфимцы предпочитали атаковать почти без навесов в чужую штрафную, но игра в пас обрывалась после 2-3 передач. При этом было видно, что такие позиционные атаки – не стихия уфимцев, они развивались слишком медленно. В плюсе: хозяева контролировали мяч, а в минусе – им редко удавалось застать соперника врасплох и довести дело до опасного момента. Все-таки стихия «Уфы» – быстрая контратака и стандарты, но «Велес» даже в меньшинстве оборонялся со знанием дела.

Тем не менее и ничейный результат с лидером турнира можно занести в актив «Уфе». Слишком серьезен «Велес» как команда, чтобы даже в численном большинстве рассчитывать на гарантированную победу на своем поле.

«Уфа» - «Велес» - 1:1 (1:1). Голы: Гонгадзе (6), 1:1 – Колосков (27). На 67-й минуте Шубин ре реализовал пенальти (вратарь). НА 40-й минуте был удален с поля Смирнов («Велес»).

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».