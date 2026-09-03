«Торос» начал чемпионат с поражения по буллитам

В первых двух периодах хозяева не порадовали болельщиков особо яркой игрой. Гости выглядели и быстрей, и техничней. Так что по сути «Торос» больше оборонялся, и этому ему во многом удавалось благодаря надежной игре голкипера Богданова.

Но в итоге пермякам в начале третьего периода все-таки удалось взломать защиту соперника. И лишь после этого хозяева словно проснулись и взяли инициативу в свои руки. Будницкий броском от синей линии сравнял счет, он же мог за 13 секунд до окончания встречи вывести торосовцев в большинстве вперед. Защитник снова точно бросил от синей линии, но судьи после 5-минутного видеопросмотра ситуации гол отменили из-за помехи вратарю.

В серии буллитов «Молот» оказался удачливей. Хотя с той игрой, которую показал «Торос» на старте поединка, заработанное очко ему скорее можно отнести в плюс.

Фото: пресс-служба ХК «Торос».