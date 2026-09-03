Глава Башкирии пожелал «Салавату Юлаеву» успехов в новом сезоне

«Салават Юлаев» – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный – в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьезный бой. Помним мы и «бронзу» в позапрошлом сезоне. В этом году традиционно ждем высокие места в чемпионате. Важно, что в команде есть и наши воспитанников. Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи!», – сказал Радий Хабиров.

Генеральный директор «СЮ»» Ринат Баширов подчеркнул, что в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы. Он отметил: «Команда полностью укомплектована и всем обеспечена. Ребята будут биться и добиваться наилучшего результата».

Главный тренер юлаевцев Виктор Козлов отметил, что «Салават Юлаев» – хоккейный клуб со своими традициями и поддержкой местных воспитанников.

«В этом году приезжали на просмотр четверо ребят из «Толпара», одного из них – центрального нападающего, мы забрали себе. Остальные вернулись, но скажу, что эти ребята перспективные. Им просто нужно время, чтобы адаптироваться для игры во взрослый хоккей» – рассказал наставник «СЮ».

Фото: пресс-служба главы РБ.