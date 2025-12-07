«Салават Юлаев» уступил в Уфе ЦСКА

По ходу матча сложилось впечатление, что гости подошли к этой встрече с более серьезным запасом сил. Которых хватало и на скоростные рывки, и на постоянный прессинг в чужой зоне. Уже в первом периоде армейцы создали минимум два голевых момента, но надежно сыграл Вязовой. Он и в дальнейшем, кстати, не раз выручал свою команду, но выступить в роли «волшебника» ему в этот вечер оказалось непросто.

Проблема была еще в том, что часто голевые моменты возникал у ворот юлаевцев из-за ошибок хоккеистов «СЮ». У болельщиков наверняка екнуло сердце, когда Пименов на собственном «пятачке» начал обыгрывать соперника – хорошо, что дело кончилось перекладиной. А Комаров при затяжной атаке гостей не сумел выбросить шайбу в среднюю зону, в результате шустрый Коваленко чуть позже сумел добить ее с близкого расстояния. Тот же Комаров потерял равновесие на своей синей линии, что обернулось результативным выпадом армейцев 2 в 1. И только вторая шайба москвичей была «самостоятельной», бросок со средней дистанции под перекладину защитнику ЦСКА, действительно, удался.

В недавнем поединке этих команд в Москве юлаевцы добились победы благодаря удачному розыгрышу большинства. И в Уфе «СЮ» несколько раз имел «лишнего» хоккеиста и создал в эти минуты немало голевых моментов, но успеха не добился. Самым досадным был, наверное, эпизод при счете 1:1, когда бросок Ремпала пришелся в штангу. И как тут не вспомнить классическое: «Не забиваешь ты…» Ответная атака армейцев, уже в равных составах, и привела к тому, что гости снова вышли вперед.

Армейцы были лучше не только в движении, но и в скорости паса, в нацеленности на ворота. А пока уфимцы выбирались из своей зоны в чужую, гости успевали всей командой откатиться назад. Они только раз не уследили на своем «пятачке» за Кузнецовым, смевшим вовремя подставить клюшку под бросок Ремпала. Но в целом таких проколов москвичи допускали меньше. Так что у ворот их голкипера, бывшего юлаевца Самонова, по настоящем острых моментов возникало меньше. Хотя надо отдать ему должное, в микродуэлях с Ефремовым и Броссо он все-таки вышел победителем.

Возможно, предыдущая встреча с «Ак Барсом» отняла у юлаевцев слишком много сил. А подобный «тотальный», да еще с минимум позиционных ошибок, хоккей в исполнении ЦСКА стал еще одним неприятным фактором, лишившим «СЮ» очков в этом поединке.

При этом когда юлаевцы за 2,5 минуты до окончания встречи выпустили экстра-хоккеиста, на льду долго находились в обороне и Горшков, и его напарник Газимов. То есть в тренерском штабе не стали делать трагедии из неудач молодых ребят и не посадили их «на лавку». Впрочем, уроки из поражения наверняка извлекут не только они, но и вся команда.

«Салават Юлаев» - ЦСКА – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Шайбы: 0:1 – Коваленко (Гурьянов, Зернов, 32.04), 1:1 – Кузнецов (Ремпал, Жаровский, 42.00), 1:2 – Еременко (Полтапов, Соркин, 47.38), 1:3 – Долженков (54.24).

Фото: скриншот трансляции.