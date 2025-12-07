-16 °С
7 Декабря , 19:45

БСК стала серебряным призером фестиваля «Трудовые резервы»

На республиканском этапе фестиваля «Трудовые резервы» Башкирская содовая компания (БСК) заняла второе место, сообщает информационная служба предприятия.

В Уфе во второй раз прошел фестиваль «Трудовые резервы». В этом году мероприятие объединило более 800 участников из 12 передовых предприятий региона. Любители спорта сразились в 17 видах спорта. Спортивный форум в этом году состоялся в рамках Международной недели бизнеса.

БСК (входит в холдинг Росхим) подтвердила звание одного из наиболее спортивных трудовых коллективов региона. Сотрудники предприятия в очередной раз показали высокий уровень подготовки и командной слаженности.

Всего сборная БСК завоевала 31 индивидуальную и 12 командных наград, и в итоге заняла вторую ступень пьедестала. Самыми результативными для заводчан оказались силовые виды спорта: гиревой, мас-рестлинг, кроссфит и русский жим.

«Корпоративный спорт –  важная часть внутренней политики БСК. Компания создает условия для занятий физкультурой и мотивирует работников к участию в соревнованиях. Тем самым подчеркивая значение командного духа и здорового образа жизни для всего коллектива. Для этого в цехах установлены турники и тренажеры, внедрена система компенсации стоимости абонементов в фитнес-клубы, действуют корпоративные спортзал и секции», – раскрыли секрет успеха в информационной службе предприятия.

Но спортивный сезон для корпоративных команд еще не закончился. После небольшой передышки им предстоит участие в спартакиаде «Трудовые резервы», которая состоится в марте. Затем коллектив-победитель будет отстаивать честь региона на всероссийском уровне.

Фото  со страницы  vk.com/trurezrb.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
