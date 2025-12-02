«Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов победил ЦСКА

У юлаевцев на эту встречу был заявлен после долгого перерыва защитник Зоркин, он вышел на лед в четвертой паре вместе с Комаровым. Сам же матч, несмотря на праздник – а 1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея, начался сумбурно. Команды поочередно владели шайбой, но продолжалось это недолго и завершалось потерями. Да, соперники демонстрировали высокие скорости, хватало силовой борьбы, хотя до бросков, тем более опасных, дело доходило редко.

Во втором периоде, правда, ситуация изменилась. Уфимцы вынуждены были в основном обороняться, но делали это грамотно, да и Вязовой был надежен.

Несмотря на игровое преимущество хозяев, в счете повели юлаевцы. Секрет этого оказался прост: гости два раза успешно реализовали большинство. Причем по одной и той же схеме – пас с левого фланга и удачное подправление полета шайбы. Но если Родуолд сделал это зряче, то для Жаровского гол оказался приятным сюрпризом, так как шайба ударилось в его конек и отскочила в сетку. При этом движения ногой у уфимца не было, так что и претензий к голу ни у кого не возникло. Так гости отметились 100-процентной реализацией «лишнего», примечательно, что оба нарушения армейцы совершили на Хохлачеве.

В начале третьего периода армейцы в большинстве клюшками затолкали Вязового вместе с шайбой в ворота и гол, естественно, не был засчитан. Но хозяев это только раззадорило, они продолжали идти вперед и сравняли счет. Сначала им помогла штанга, а затем и нога Комарова, от которой шайба после дальнего сильного броска оказалась в сетке.

Москвичи и дальше много атаковали, а юлаевцы смогли устроить себе лишь несколько «перерывов». Они дважды сыграл в большинстве, но на этот раз разыгрывали «лишнего» неубедительно. А еще раз провели затяжную атаку на чужие ворота, здесь хозяев уже спасал голкипер.

Активней были москвичи и в овертайме, Вязовому даже пришлось выигрывать дуэль 1 на 1. Зато в серии бросков умение терпеть шквал чужих атак обернулось для гостей победой. После первого же броска в исполнении Ремпала уфимцы вышли вперед, в остальных противостояниях последнее слово осталось за вратарями.

ЦСКА – «Салават Юлаев» – 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1 буллиты). Шайбы: 0:1 – Родуолд (Жаровский, Ремпал, 04.20, бол.), 0:2 – Жаровский (Родуолд, Стюарт, 36.42, бол.), 1:2 – Гурьянов (Рой, Шуравин, 42.50), 2:2 – Полтапов (Абрамов, Патрихаев, 46.00, бол), 2:3 – Ремпал (65.00, булл.).

Фото: скриншот трансляции.