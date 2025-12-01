Студент УГНТУ завоевал «золото» на Кубке мира по борьбе на поясах

Престижные международные соревнования, посвященные памяти основателя Всемирной федерации борьбы на поясах Рифа Гайнанова, собрали 150 сильнейших спортсменов из 20 стран мира, сообщили в пресс-службе УГНТУ.

Евгений Зиязов выступал в составе сборной Республики Башкортостан в весовой категории до 75 кг. Чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, ему понадобилось провести пять напряженных схваток. Самой сложной, по словам спортсмена, стала полуфинальная встреча. Однако благодаря впечатляющей технике, силе духа и несгибаемой воле к победе студент УГНТУ уверенно завоевал золотую медаль.

— Я начал заниматься борьбой с 14 лет. Не раз выступал на международных соревнованиях и был членом сборной России. Всегда мечтал, стремился выиграть чемпионат или кубок мира. В этом году у меня это получилось! — поделился эмоциями Евгений Зиязов. — В первую очередь, это победа моего тренера — Халиля Гарифуллина: он все эти годы вкладывал в меня свои силы!

Фото: пресс-служба УГНТУ.