ФК «Уфа» завершил осеннюю часть чемпионата ничьей с «Чайкой»

Если припомнить половицу «Первый блин комом», то для «Уфы» получилось ровно наоборот. Именно последняя игра осеннего отрезка оказалась для клуба из Башкирии наиболее блеклой и даже беспомощной.

В клубе сразу после оглушительного поражения в предыдущем туре от «Факела» расстались, напомним, сначала с начальником команды Артемом Самородовым, защитником Виктором Гараевым и нападающим Ильей Карпуком, а через два дня и с игроком обороны Александром Теняевым. Однако не похоже, что такая встряска как-то повлияла на футболистов.

Почтит всю встречу гости неторопливо возили мяч в центре поля. А попытки рывка перед заканчивались, как правило, сначала остановкой игрока, а потом и пасом назад. После чего все начиналось сначала: перекатывание, рывок, отступление снова к центру поля.

Уфимцам явно не хватало энергетики, какого-то настроя на матч. Отсюда и тот меланхоличный, замедленный футбол в их исполнении. Шутка ли - за весь поединок гости создали всего один опасный момент, да и тот уже на последней минуте основного времени.

Хозяева – аутсайдеры в турнирной таблице – сначала всей командой сосредоточились на обороне собственных ворот. Но постепенно начали совершать вылазки на чужую половину. Им тоже не удалось сотворить ничего конкретного, но во всяком случае, они старались действовать максимально быстро.

Что и помогло им заработать пенальти. Защитник «Уфы» Перченок недалеко от своих ворот откровенно въехал в ноги мчащегося вперед соперника. Самое обидное, что мяч в этот момент уже готов был забрать Беленов. В итоге пенальти, обернувшийся голом.

Парадокс, но и уфимцы смогли отличиться тоже с пенальти, и тоже в общем-то на ровном месте. Защитник хозяев на линии вратарской толкнул в спину Минатулаева, который был еще далеко от мяча. Тем не мене нарушение вышло очевидным.

Лиши в последние 5 минут второго тайма да еще в добавленные минуты гости словно проснулись и создали единственный за встречу голевой момент. Мяч после удара Ортиса рикошетом отскочил к Минатулаеву, которому оставалось только с ходу метров с шести попасть в ворота. Форвард умудрился «зарядить» намного выше…

По большому счету, больше об этом мачте оказалось вспомнить и нечего. «Чайка» осталась на последнем месте в турнирной таблице, а уфимцы продолжают балансировать на линии, отделяющей команды Первой лиги от вылета в более низкий дивизион.

По окончании поединка главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе признал: «По первому тайму у меня сложилось впечатление, которое трудно передать словами. Можно назвать это «чемоданным настроением» – вялое, несобранное состояние. Это, конечно, недопустимо, когда команда выходит на поле с целью победить. Во втором тайме мы стали действовать более активно, прибавили в движении...»

Словно в пику своей команде наставник «Уфы» отметил большое желание играть у соперника: «Пусть не все у них получалось, но видно, что они хотят играть, борются. Это очень ценно, и у такой команды, безусловно, есть будущее. Что касается нас, молодые игроки тоже старались, но им не хватило характера – того внутреннего, спортивного стержня. Я не увидел явной веры в победу, не чувствовал её. Возможно, это связано с тем, насколько тяжелым оказался для нас этот чемпионат, с постоянным психологическим давлением. Поэтому такой результат».

Омари Тетрадзе сказал, что впереди весенний отрезок, к которому надо готовиться, анализировать ошибки и по возможности усиливаться. Правда, при этом оно не пояснил, каким образом собирается «перевоспитать» своих игроков, чтобы и у них появился тот самый спортивный стержень.

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» - 1:1 (0:0). Голы: 1:0 – Соколов (70, с пенальти), 1:1 – Ортис (80, с пенальти).

Фото: скриншот трансляции.