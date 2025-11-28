Владимир Самородов: Спортивная победа Башкирии – результат системной работы

– Для всех это, безусловно, радостное событие. Башкирия держит высокую планку, имеет амбиции и их реализует, постоянно внедряет что-то новое, думает о будущем, о молодежи. Ведь спорт – это не только победы в соревнованиях, это еще и закалка характера, умение преодолевать трудности, добиваться своей цели. Поэтому развитие физической культуры и спорта очень важно.

Я тоже чувствую себя причастным к этой награде, ведь развитию массовости в Башкирии всегда уделялось большое внимание. Это направление работы имеет и большую историю, и успехи – в советские времена мы не раз получали за развитие массовости Красные знамена.

Очень важно, что создается современная материальная база для занятий физкультурой и спортом. Потому что она - это самая лучшая агитация. В республике в последние годы построено немало объектов мирового уровня. В чем большая заслуга главы Башкирии Радия Хабирова.

Нам удалось, несмотря на сложные времена, сохранить все ведущие спортшколы. Скоро выйдут на еще более высокий уровень: намечено строительство крытого легкоатлетического манежа, о котором мечтали все представители «королевы спорта», академий тенниса и бокса. Не забыли и о настольном теннисе.

В свое время в республике был создан спортивный интернат, и такое направление работы получит дальнейшее развитие: намечено создание на базе Центра спортивной подготовки спортивной школы Олимпийского резерва. Очень важное начинание.

Не забывают у нас и о материальной поддержке выдающихся спортсменов и тренеров, назначение им именных стипендий – очень серьезный, знаковый шаг. Важна и законодательная поддержка, уверен, принятые решения о материальном стимулировании сельских тренеров вдохнут в развитие массового спорта новую жизнь.

Таким образом, спортивно-массовая работа в Башкирии действительно ведется давно и на системном уровне. Так что награда, которую получил глава республики Радию Фаритович Хабиров, боле чем заслуженна.

Но и задач впереди еще много. Здесь и подготовка тренерских кадров, и совершенствование деятельности спортивных федераций, и привлечение бизнеса, предпринимателей к развитию физкультуры и сорта на своих предприятиях и в целом по республике.

Сегодня пришло понимание, что здоровье - это когда человек в первую очередь сам заботится о себе, и только потом к нему на помощь приходит медицина. Поэтому физкультура и спорт так важны. И с этой точки зрение звание лучшего спортивного региона дает и дополнительную уверенность в правильности выбранного курса, но и накладывает дополнительную ответственность.

Фото: соцсети Минспорта РБ.