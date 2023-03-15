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Сегодня, 21:34

Уфимский «Толпар» вышел вперед в серии плей-офф с командой Магнитогорска

Хоккеисты уфимского «Толпара» дома победили в третьем матче плей-офф Кубка МХЛ команду «Стальные Лисы» из Магнитогорска со счетом - 3:2. В итоге уфимцы вышли вперед в серии 2-1.

Уфимский «Толпар» вышел вперед в серии плей-офф с командой Магнитогорска
Уфимский «Толпар» вышел вперед в серии плей-офф с командой Магнитогорска

В игре большую роль сыграло умение команд реализовывать численное большинство. Будь уфимцы чуть удачливее в этом компоненте, они могли добиться более убедительной победы. А так магнитогорцы смогли использовать половину предоставленных им шансов, тогда как хозяева шанс реализовали только одну возможность из шести (причем один из магнитогорцев отбывал пятиминутный штраф). Тем не менее толпаровцы оказались более настроенными на победу, что и привело их к успеху.

– Хороший матч, парни – молодцы, все выжали из себя. Было непросто. Мы сейчас основная команда в Уфе, очень приятно видеть столько болельщиков на трибунах. Надеюсь, что завтра они нам тоже помогут, - сказал по окончании встречи нападающий «Толпара» Филипп Пермяков.

«Толпар» – «Стальные лисы» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Голы: 1:0 (09:01) – Рубцов (Кадыров, Ахсянов, бол.); 2:0 (10:35) – Бабенко (Эрик Галиев); 2:1 (19:27) – Гололобов (Канцеров, бол.); 2:2 (44:41) – Канцеров (Зимин, Гололобов, бол.); 3:2 (56:34) – Пермяков.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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