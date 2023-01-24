Уфимский «Толпар» проиграл сверстникам из Нижнекамска

Весь матч прошел с преимуществом хозяев льда. Уфимцы, по большому счету, так и не смогли ничего противопоставить дружной и агрессивной игре нижнекамцев. Особенно невзрачно гости выглядели в нападении, только в заключительном периоде сумев найти бреши в обороне соперника. Сейчас «Толпар» находится на пятом месте в «золотом» дивизионе Восточной конференции МХЛ, но по потерянным очкам их уже опережают «Мамонты Югры».

- В таких матчах, когда что-то не складывается, видишь, на кого рассчитывать или нет в борьбе за место под солнцем. Именно такой период сейчас у игроков, особенно у ребят старшего возраста, которые обязаны быть лидерами команды. По конкретной игре, конечно, многие разочаровали, мы разговаривали об этом в раздевалке – нельзя предавать друг друга во всех отношениях пассивностью на льду, - сказал по окончании встречи старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Реактор» (Нижнекамск) – «Толпар» (Уфа) – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Голы: 1:0 (07:14) — Паничкин; 2:0 (10:11) — Поярков (бол.); 3:0 (21:32) — Шерстобитов; 4:0 (38:55) — Фахрутдинов; 4:1 (41:21) — Кадыров (Горшков, Бабенко, бол.); 5:1 (58:47) — Якупов; 5:2 (59:32) — Галиев (Горшков, Бабенко, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».