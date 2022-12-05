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Вчера, 12:11

Спортсмен из Уфы установил рекорд России по роллер спорту

Всероссийские соревнования по отдельным дисциплинам роллер спорта «Зимний Кубок Сибири» прошли в Омске. Среди победителей с новым рекордом страны – уфимец Демид Ручко. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Башкирии.

Спортсмен из Уфы установил рекорд России по роллер спорту
Спортсмен из Уфы установил рекорд России по роллер спорту

Соревнования прошли по четырем возрастным группам, в них участвовало более 120 спортсменов из 11 регионов России. Мастера катания на роликовых коньках состязались в слаломе и фристайле. Отличный результат показал уфимец Демид Ручко. Он занял первое место в возрастной категории 10-18 лет, установив новый рекорд России в квалификационных забегах - 4.338.

На счету представителей республики оказалось немало других наград. Так, Эмиль Шамсутдинов занял 3 место в этой же категории. В категории 8-9 лет весь пьедестал почета остался за спортсменками из Башкирии: Лилией Исянбаевой, Камиллой Муртазиной и Евгенией Белицкой. В Кубке Федерации в категории 5-7 лет золото завоевала Анастасия Костина.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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