Спортсмен из Уфы установил рекорд России по роллер спорту

Соревнования прошли по четырем возрастным группам, в них участвовало более 120 спортсменов из 11 регионов России. Мастера катания на роликовых коньках состязались в слаломе и фристайле. Отличный результат показал уфимец Демид Ручко. Он занял первое место в возрастной категории 10-18 лет, установив новый рекорд России в квалификационных забегах - 4.338.

На счету представителей республики оказалось немало других наград. Так, Эмиль Шамсутдинов занял 3 место в этой же категории. В категории 8-9 лет весь пьедестал почета остался за спортсменками из Башкирии: Лилией Исянбаевой, Камиллой Муртазиной и Евгенией Белицкой. В Кубке Федерации в категории 5-7 лет золото завоевала Анастасия Костина.