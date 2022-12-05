ФК «Уфа» в Кубке России сыграет с «Ахматом»

Пары четвертьфиналов определились в результате жеребьевки. «Ахмат» попал в нижнюю сетку розыгрыша, а уфимцы стали одним из четырех клубов Первой лиги, сумевших пробиться в финальную часть соревнований.

Кубковый матч пройдет 26 февраля 2023 г. в Уфе на стадионе «Нефтяник».

- «Ахмат» – серьезный соперник. Ждем в гости, лишь бы 26 февраля была хорошая погода. Все знакомы друг с другом. Болельщики, команды и руководство — в хороших отношениях. Все решится на поле. Через три месяца у нас будет совсем другая «Уфа», другая команда. Не знаю, лучше или хуже. Но это будет другая команда, — прокомментировал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов итоги жеребьевки.