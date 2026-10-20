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Происшествия
20 Октября , 07:37

В Уфе мужчина застрял между стволами деревьев на шестиметровой высоте

В Ленинском районе Уфы спасатели пришли на помощь 66-летнему мужчине, который ногой застрял в развилке деревьев.

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В Уфе мужчина застрял между стволами деревьев на шестиметровой высотеВ Уфе мужчина застрял между стволами деревьев на шестиметровой высоте
В Уфе мужчина застрял между стволами деревьев на шестиметровой высоте

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, мужчина залез на дерево, чтобы спилить ветки, но в результате неловкого движения соскользнул и намертво застрял ногой между стволами на высоте около шести метров. Спуститься вниз самостоятельно он не мог.

Приехавшие спасатели поднялись к нему наверх и первым делом организовали надежную альпинистскую страховку, чтобы мужчина не упал. После этого с помощью гидравлического инструмента  они разжали стволы дерева и освободили ногу пенсионера, а потом аккуратно спустили пострадавшего на землю.

Аккуратно спустили пострадавшего на землю с помощью снаряжения.

Серьезных травм мужчина не получил и после осмотра медиками от поездки в больницу отказался.

Спил деревьев на высоте без профессиональной страховки может окончиться трагедией, предупредили в ведомстве.

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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