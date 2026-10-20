В Башкирии 17-летний подросток угнал две машины и совершил ДТП

В Стерлитамаке в полицию обратился 41-летний местный житель. Из его гаража пропали сразу два автомобиля.

Вскоре был задержан подозреваемый в угонах. Им оказался 17-летний подросток, состоящий на учете в отделе ПДН.

Как выяснилось, проходя ночью мимо, молодой человек обратил внимание на две иномарки в открытом гараже. Подойдя поближе, он разглядел в «Ниссан Альмере» торчащий из замка зажигания ключ, а дверца автомобиля оказалась незапертой. Парень сел за руль и выехал на дорогу, пока не врезался в столб. Затем вернулся в гараж и угнал уже вторую машину — «Рено Дастер». На трассе угонщика заметили гаишники и задержали.

В настоящее время угнанные автомобили вернули владельцу, сообщает пресс-служба МВД РБ. Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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