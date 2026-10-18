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18 Октября , 04:30

Жительница Башкирии сожгла машину сожителя

26-летняя жительница Уфимского района подозревается в поджоге автомобиля бывшего сожителя.

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Жительница Башкирии сожгла машину сожителяЖительница Башкирии сожгла машину сожителя
Жительница Башкирии сожгла машину сожителя

10 октября в полицию сообщило сообщение о том, что в селе Миловке загорелся «Мерседес». Позже было установлено, что иномарку облили горючей жидкостью и подожгли. Автомобиль полностью выгорел. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.

34-летний хозяин автомобиля рассказал полицейским, что подозревает в поджоге свою бывшую сожительницу, с которой поссорился накануне. В качестве подтверждения мужчина предъявил телефон, в котором сохранились смски с угрозами.

26-летнюю подозреваемую вскоре задержали. Женщина объяснила свой поступок сильной обидой на бывшего возлюбленного. Ночью она проникла внутрь автомобиля, облила салон бензином и подожгла.

После общения с полицейскими женщина помирилась с бывшим кавалером и обещала возместить ущерб.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото и видео: пресс-служба МВД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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