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18 Октября , 06:31

Житель Стерлитамака оформил кредит на друга и забрал деньги себе

45-летний мужчина подозревается в краже.

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Житель Стерлитамака оформил кредит на друга и забрал деньги себеЖитель Стерлитамака оформил кредит на друга и забрал деньги себе
Житель Стерлитамака оформил кредит на друга и забрал деньги себе

В полицию с заявлением о краже обратился 64-летний житель Ишимбая. Мужчину обокрал его приятель.

Инцидент произошел в июле. Двое друзей выпивали. После того, как хозяин дома уснул, гость взял его телефон и оформил кредит 87 тысяч рублей. Эти деньги он перевел себе на счет и ушел.

Владелец телефона обнаружил пропажу утром. Он пришел к другу за разъяснением, но тот пообещал вернуть деньги с процентами в ближайшее время. Спустя два месяца, не дождавшись денег, мужчина решил обратиться в полицию.

Подозреваемого в краже, 45-летнего ранее судимого жителя Стерлитамака, задержали. Похищенные деньги он успел потратить на одежду, продукты и алкоголь. В настоящее время ущерб не возмещен.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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