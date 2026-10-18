Житель Стерлитамака оформил кредит на друга и забрал деньги себе

В полицию с заявлением о краже обратился 64-летний житель Ишимбая. Мужчину обокрал его приятель.

Инцидент произошел в июле. Двое друзей выпивали. После того, как хозяин дома уснул, гость взял его телефон и оформил кредит 87 тысяч рублей. Эти деньги он перевел себе на счет и ушел.

Владелец телефона обнаружил пропажу утром. Он пришел к другу за разъяснением, но тот пообещал вернуть деньги с процентами в ближайшее время. Спустя два месяца, не дождавшись денег, мужчина решил обратиться в полицию.

Подозреваемого в краже, 45-летнего ранее судимого жителя Стерлитамака, задержали. Похищенные деньги он успел потратить на одежду, продукты и алкоголь. В настоящее время ущерб не возмещен.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

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