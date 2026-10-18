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18 Октября , 07:32

Житель Мелеуза потерял деньги, пытаясь найти работу

24-летний местный житель стал жертвой мошенников.

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Житель Мелеуза потерял деньги, пытаясь найти работуЖитель Мелеуза потерял деньги, пытаясь найти работу
Житель Мелеуза потерял деньги, пытаясь найти работу

24-летний житель Мелеуза обратился в полицию с заявлением о краже. Молодой человек потерял крупную сумму при попытке трудоустройства.

Некоторое время назад мужчине на телефон пришло сообщение с предложением устроиться на работу в крупную нефтяную компанию. Мелеузец выбрал для себя подходящую вакансию, после чего ему направили «анкету» для заполнения. На деле же это оказался файл с расширением «apk». Открыв его, мужчина установил на свой телефон приложение, с помощью которого преступники списали все деньги с его банковского счета — более 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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