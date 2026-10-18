Житель Башкирии потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить вездеход

41-летний житель села Нагаево увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже вездехода «Медведь». Цена его вполне устроила, и мужчина написал менеджеру по продажам.

Покупатель и продавец оформили сделку. Сельчанин перевел на указанный счет 516 тысяч рублей и отправил чек менеджеру.

Продавец заверил, что технику уже готовят к отправке. В течение нескольких дней покупатель уточнял статус доставки, однако вездеход так и не прибыл, а продавец перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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