В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП

Днем в районе Монумента Дружбы водитель минивэна «Киа» столкнулся с «Мерседесом» и «БМВ», после чего «Киа» опрокинулась.

Три человека, в том числе ребенок, доставлены в больницу для осмотра. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.