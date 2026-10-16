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16 Октября , 11:33

В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП

Авария произошла сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

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В Уфе три человека пострадали в массовом ДТПВ Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП

Днем в районе Монумента Дружбы водитель минивэна «Киа» столкнулся с «Мерседесом» и «БМВ», после чего «Киа» опрокинулась.

Три человека, в том числе ребенок, доставлены в больницу для осмотра. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
В Уфе три человека пострадали в массовом ДТП
Автор:Артур СМОЛОВ
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