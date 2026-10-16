В Башкирии за неделю на дорогах сбили шесть диких животных

Статистикой дорожных происшествий с участием животных поделился министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов в своих социальных сетях.

По словам чиновника, за неделю в Башкирии произошло пять ДТП в Белорецком, Иглинском, Кармаскалинском и Уфимском районах. В авариях погибли два марала, два кабана и один лось. Еще один лось выжил после столкновения.

«В сентябре — октябре отмечается сезонная активность животных: они чаще выходят на проезжую часть ранним утром и в сумерках. Животные появляются внезапно, и времени на торможение почти не остается. Прошу водителей соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных массивов, и быть предельно внимательными», — обратился министр к автолюбителям.

Всего сначала года на дорогах республики произошло 69 аварий с участием лосей, 47 ДТП с косулями, восемь — с кабанами, два — с маралами и одно — с зайцем. Ущерб превысил семь миллионов рублей.