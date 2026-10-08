В Башкирии ночная рыбалка закончилась трагедией

По информации Госкомитета республики по ЧС, двое 65-летних приятелей приехали на водоем порыбачить. К вечеру один из мужчин отправился спать в машину, а второй решил продолжить ловлю в одиночку. Проснувшись утром, товарищ его нигде не обнаружил и вызвал экстренные службы.

Прибывшие спасатели сначала отыскали пустую лодку, а вслед за тем и тело рыбака – оно находилось в 3,5 километра ниже по течению. На погибшем был спасательный жилет, но в ледяной воде вдали от берега этого оказалось недостаточно для того, чтобы спастись.

Ночная рыбалка в осенний период особенно опасна, предупредили в ведомстве, призвав жителей быть осторожными и беречь себя и друг друга.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.