+8 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Происшествия
8 Октября , 10:13

В Башкирии ночная рыбалка закончилась трагедией

На реке Белой возле села Староянзигитово Краснокамского района утонул рыбак.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии ночная рыбалка закончилась трагедиейВ Башкирии ночная рыбалка закончилась трагедией
В Башкирии ночная рыбалка закончилась трагедией

По информации Госкомитета республики по ЧС, двое 65-летних приятелей приехали на водоем порыбачить. К вечеру один из мужчин отправился спать в машину, а второй решил продолжить ловлю в одиночку. Проснувшись утром, товарищ его нигде не обнаружил и вызвал экстренные службы.

Прибывшие спасатели сначала отыскали пустую лодку, а вслед за тем и тело рыбака – оно находилось в 3,5 километра ниже по течению. На погибшем был спасательный жилет, но в ледяной воде вдали от берега этого оказалось недостаточно для того, чтобы спастись.

Ночная рыбалка в осенний период особенно опасна, предупредили в ведомстве, призвав жителей быть осторожными и беречь себя и друг друга.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru