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7 Октября , 05:15

Житель Башкирии продал машину, а потом угнал её

В Уфимском районе раскрыли кражу BMW, инициированную бывшим владельцем.

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Житель Башкирии продал машину, а потом угнал еёЖитель Башкирии продал машину, а потом угнал её
Житель Башкирии продал машину, а потом угнал её

В Уфимском районе в полицию с заявлением об угоне BMW обратился 24-летний местный житель. Через некоторое время сыщикам удалось найти машину — ее спрятали в одном из ангаров. Также был задержан подозреваемый — 22-летний житель Уфы.

Как выяснилось, еще в марте подозреваемый купил этот BMW у перекупщика. Сделку провели по-простому: без договора купли-продажи, просто передали деньги и ключи. Спустя некоторое время молодой человек перепродал иномарку своему знакомому. Новый владелец спокойно ездил на машине и считал ее своей.

Однако продавец передумал отдавать машину. Ему захотелось вернуть автомобиль себе, к тому же у него имелся запасной комплект ключей от иномарки.

Злоумышленник и его приятель приехали в деревню, где находилась машина, и угнали ее, спрятав в пустующем ангаре на территории Уфимского района.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Его подельнику также предстоит ответить перед законом.

Фото и видео: пресс-служба МВД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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