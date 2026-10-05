В Уфе из горящей девятиэтажки спасли семь человек

По информации МЧС Башкирии, в двухкомнатной квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество. Прибывшие пожарные первым делом приступили к спасению жильцов.

Из задымленной зоны и использованием спасательных устройств были выведены по лестничным маршам семь человек, в том числе два ребенка. Еще десять человек эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Для удаления дыма и снижения температуры пожарные провели тактическую вентиляцию подъезда.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: МЧС РБ.