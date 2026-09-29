В Уфе полночи искали в лесу 91-летнего грибника

Вечером в минувший выходной в службу 112 позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что днем ее пожилой отец ушел за грибами в лес неподалеку от СНТ «Октябрь-5» Кировского района Уфы и не вернулся, а вечером сам позвонил ей и сказал, что заблудился.

На поиски грибника выехали спасатели Управления гражданской защиты города и сотрудники полиции. Несколькими пешими группами и на квадроцикле они метр за метром прочесывали ночной лес.

Дедушку удалось отыскать только спустя пять часов непрерывных поисков. К счастью, с ним ничего плохого не случилось.

Грибника привезли на дачу, но там не было ни тепла, ни света. Оставлять пожилого человека в холоде спасатели не стали и на служебном автомобиле доставили в город, прямо домой к дочери, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

В ведомстве предупреждают: не отпускайте пожилых родственников в лес одних! Как правило, в этом возрасте они переоценивают свои силы и могут заблудиться за пару минут.

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.