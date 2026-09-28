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28 Сентября , 04:59

Жительница Башкирии отдала 700 тысяч рублей за «медосмотр»

Пенсионерка из Салавата стала жертвой мошенников.

Жительница Башкирии отдала 700 тысяч рублей за «медосмотр»Жительница Башкирии отдала 700 тысяч рублей за «медосмотр»
Жительница Башкирии отдала 700 тысяч рублей за «медосмотр»

79-летней жительнице Салавата позвонили якобы из поликлиники и пригласили на флюорографию. Для записи пенсионерку попросили назвать номер СНИЛС.

Затем пенсионерке поочередно стали звонить якобы из Госуслуг и прокуратуры. Аферисты заявили, что доступ к банковскому счету женщины получили преступники, которые собираются перевести деньги за границу. Чтобы «спасти» деньги, к ней направили «специалиста банка».

Вскоре к горожанке прибыл курьер, которому она передала 705 тысяч рулей. Он пообещал, что после проверки деньги вернут в полном объеме.

Когда в указанный срок деньги не были возвращены, а «специалисты» перестали выходить на связь, поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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