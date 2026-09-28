Жительница Башкирии отдала 700 тысяч рублей за «медосмотр»

79-летней жительнице Салавата позвонили якобы из поликлиники и пригласили на флюорографию. Для записи пенсионерку попросили назвать номер СНИЛС.

Затем пенсионерке поочередно стали звонить якобы из Госуслуг и прокуратуры. Аферисты заявили, что доступ к банковскому счету женщины получили преступники, которые собираются перевести деньги за границу. Чтобы «спасти» деньги, к ней направили «специалиста банка».

Вскоре к горожанке прибыл курьер, которому она передала 705 тысяч рулей. Он пообещал, что после проверки деньги вернут в полном объеме.

Когда в указанный срок деньги не были возвращены, а «специалисты» перестали выходить на связь, поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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