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16 Сентября , 11:24

Жительница Уфы потеряла два миллиона рублей на «выгодных инвестициях»

39-летняя уфимка стала жертвой мошенников.

Жительница Уфы потеряла два миллиона рублей на «выгодных инвестициях»Жительница Уфы потеряла два миллиона рублей на «выгодных инвестициях»
Жительница Уфы потеряла два миллиона рублей на «выгодных инвестициях»

Этим летом 39-летняя завела страничку на сайте знакомств, где обратила внимание на некоего «Андрея». Между ними завязалось общение.

В ходе переписки женщина пожаловалась новому знакомому на сокращение на работе. Через несколько дней кавалер предложил ей освоить инвестирование, порекомендовав своего приятеля — «специалиста».

Уфимка согласилась и под руководством «эксперта» открыла «инвестиционный счет». Она внесла более 20 тысяч рублей, но «специалист» убедил ее, что для увеличения дивидендов нужно вложить как можно больше денег. Женщина отправила на счет два миллиона рублей, из которых один миллион был взят в кредит.

Через несколько месяцев женщина попыталась вывести деньги, но не смогла. «Техподдержка» потребовала внести дополнительные средства. Когда лжеспециалисты сообщили о приостановке операций, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

Полиция напоминает: никогда не переводите деньги незнакомцам из интернета, даже если они представляются экспертами и обещают быстрый заработок. Мошенники часто используют сайты знакомств для поиска одиноких и финансово уязвимых людей. Будьте бдительны!

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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