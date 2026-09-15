В Уфе задержан наркокурьер. Объём изъятого тянет на пожизненный срок

Стражи порядка задержали в Уфе 20-летнего жителя Тамбовской области, который организовал в арендованной квартире склад наркотиков.

Во время обыска на дому у задержанного обнаружили и изъяли 162 свертка с порошком, массой более 125 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим веществом — метадоном.

Было установлено, что наркокурьер приехал в Башкирию специально для распространения наркотиков через «закладки». На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Подозреваемому грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: пресс-служба МВД РБ.