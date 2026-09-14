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14 Сентября , 10:33

Жительница Уфы потеряла почти два миллиона рублей на «инвестплатформе»

44-летняя горожанка стала жертвой мошенников.

Жительница Уфы потеряла почти два миллиона рублей на «инвестплатформе»Жительница Уфы потеряла почти два миллиона рублей на «инвестплатформе»
Жительница Уфы потеряла почти два миллиона рублей на «инвестплатформе»

В Уфе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя уфимка. У нее похитили крупную сумму денег.

В апреле прошлого года горожанка по совету знакомого решила заработать на криптовалюте. Приятель дал ей номер «брокера», и под его руководством женщина начала вкладывать деньги на «инвестиционный счет».

В течение года уфимка наблюдала за ростом дивидендов и вкладывала деньги. Всего за это время она успела вложить более 1,7 миллиона рублей.

Вавгусте текущего года женщине сообщили, что для продолжения пользования платформой необходимо приобрести криптовалюту. Для этого от нее потребовали предоставить личные данные и прислали ссылку для авторизации.

На следующий день уфимка зашла на платформу и обнаружила, что ее вложения исчезли. В истории операций она увидела, что рубли переведены в иностранную валюту и выведены на неизвестные счета. Спустя некоторое время доступ к личному кабинету был заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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